Ein Swing State eröffnet heute die US-Wahl: Das steckt dahinter

US-Vizepräsidentin Kamala Harris auf Wahlkampftour im Wake Tech Community College in Raleigh, North Carolina, am 16. August 2024.

Leidtragender in North Carolina, wo 15 Stimmen für das "electoral college", also die Wahlmänner, vergeben werden, das auf Basis der "popular vote", der Wählerstimmen, mit mindestens 270 Stimmen den 47. Präsidenten wählt, ist gewissermaßen Donald Trump.

Elf der vergangenen 13 Präsidentschaftswahlen in North Carolina haben Republikaner gewonnen. Barack Obama siegte 2008 dort völlig überraschend – es war der erste Sieg für die Demokraten seit 1976. Im Jahr 2012 unterlag der erste schwarze Präsident der USA gegen den Konservativen Mitt Romney. North Carolina wird von dem demokratischen Gouverneur Ray Cooper regiert, gilt als tief konservativ in ländlichen Bezirken und liberal-progressiv in akademisch geprägten Städten wie Durham.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump während einer Wahlkampfveranstaltung im Bojangles Coliseum in Charlotte, North Carolina, am 24. Juli 2024.

Nach North Carolina geht es Schlag auf Schlag. Bereits ab 16. September können die Wähler im Schlüssel-Bundesstaat Pennsylvania vorzeitig ihre Stimme abgeben. Pennsylvania ist jener Bundestaat, der mit Abstand am meisten von den Kandidaten besucht wird und in den mit Abstand am meisten Geld für TV-Wahlwerbung fließt (bisher über 200 Millionen Dollar).

Einen Tag später, am 21. September, gehen von Gesetzes wegen die Stimm-Unterlagen für in Übersee lebende Amerikaner und Militärangehörige in die Post. Ebenfalls zu den Frühstartern zählen Minnesota und Virginia (jeweils 20. September) und Illinois (26.9.). Schon ab 7./8. Oktober dürfen registrierte Wähler in Kalifornien, Nebraska und Wyoming ihrer staatsbürgerlichen Pflicht vorab nachkommen. Zum Vergleich: Die beiden Südstaaten Alabama und Mississippi, beide fest in republikanischer Hand, kennen ebenso wie New Hampshire in Neu-England keine vorgezogene Stimmabgabe.