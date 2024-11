US-Wahl: Internationale Reaktionen auf Trump

Bundeskanzler Karl Nehammer hat dem Republikaner Donald Trump zu dem sich abzeichnenden Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. "Die USA sind ein bedeutender strategischer Partner für Österreich", schrieb Nehammer am Mittwoch auf X. "Wir freuen uns darauf, unsere transatlantischen Beziehungen gemeinsam weiter auszubauen und zu stärken, um den globalen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen."

Sebastian Kurz sieht Trump-Sieg

Auch der frühere Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stellt sich auf einen Sieg des Republikaners Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl ein. "Es wird langsam klarer und klarer: Donald Trump könnte diese Wahl ganz groß gewinnen", schrieb Kurz am Mittwoch in der Früh in einem englischsprachigen X-Post.