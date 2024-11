Was wurde am 5. November gewählt? Am 5. November wurden in den USA gleich mehrere Wahlen abgehalten:

Die Präsidentschaftswahl beziehungsweise die Wahl der Wahlleute des Electoral College.

Die Wahl der Abgeordneten des Repräsentantenhauses

Die Wahl eines Teils des Senats

Die Wahl von 11 neuen Gouverneuren

Die Wahl der Landesparlamente der meisten Bundesstaaten außer Alabama, Louisiana, Maryland, Mississippi, New Jersey und Virginia

Wer sind die Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl?

Donald Trump für die Republikanische Partei

für die Republikanische Partei Kamala Harris für die Demokratische Partei

Wie viele Stimmen braucht ein Kandidat bei der Präsidentschaftswahl, um die Wahl zu gewinnen?

Ein Kandidat oder eine Kandidatin braucht bei der US-Präsidentschaftswahl 2024 mindestens 270 von 538 Stimmen des Electoral College, um die Wahl für sich zu entscheiden.

Wer darf bei der US-Präsidentschaftswahl 2024 wählen?

Die Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin erfolgt in den USA indirekt über das Electoral College. Bei der Wahl wird genau genommen nicht der Präsident gewählt, sondern die Wähler entscheiden über die Zusammensetzung des Electoral College. Prinzipiell richten sich dessen Mitglieder bei der Kür des Präsidenten nach dem Votum der Wähler.