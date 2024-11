Der frühere grüne Nationalratsabgeordnete Michel Reimon meinte in einer harten Reaktion Richtung Kurz: "Na gut dass wir ihn abgeschossen haben."

FPÖ-Chef Herbert Kickl freute sich unterdessen über eine "Schlappe für das System inklusive Experten und vereinigte Medien in den USA, in der EU und hierzulande".

In den USA stünden die Zeichen auf "frischen Wind", "neue Wege" und Optimismus, so Kickl auf Facebook. In Österreich "wurschteln die vereinigten Wahlverlierer, die unser Land in eine dramatische Negativ-Entwicklung geführt haben, im Auftrag des Staatsoberhauptes weiter herum... Aber, liebe Freunde, wir arbeiten fleißig weiter für Österreich und unser Tag wird kommen, das verspreche ich Euch!"