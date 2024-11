"Trump Trade": Anleger feiern Sieg von Donald Trump

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch nach der US-Wahl mit deutlichen Zuwächsen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 10 Uhr bei rund 3.594 Zählern und damit um ein Prozent über dem Dienstag-Schlusskurs. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es im Frühgeschäft mit den Aktienkursen merklich nach oben. An der Wall Street deuten sich für den Handelsauftakt am Nachmittag noch stärkere Aufschläge an.

Stärkster Gewinner unter den Wiener Top-Werten war Raiffeisenbank International mit einem Plus von nahezu acht Prozent auf einen Zählerstand von 18,2 Euro.