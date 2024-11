Donald Trump ist kein Betriebsunfall der Geschichte mehr

Da konnte Kamala Harris noch so sehr versuchen, sich von der linken Ecke der Demokratischen Partei wegzubewegen und die politische Mitte im Land anzusteuern – in den Augen vieler Amerikaner büßt die Vizepräsidentin mit für das Versagen der gesamten Administration, den USA und seinen Bürgern kein besseres Lebensgefühl vermittelt zu haben.

Und da mochte sich Trump, der Oppositionelle, noch so oft im Ton vergreifen, schimpfen, hetzen, beleidigen, lügen und das Blaue vom Himmel versprechen – wie etwa den Ukraine-Krieg in einem Tag zu beenden. Die Allerwenigsten, die für den Politrüpel gestimmt haben – und nichts weniger ist der 78-jährige Republikaner – haben für seine "großartige" Politik gestimmt. Sondern vielmehr für die Hoffnung, ihre eigene wirtschaftliche Lage in den nächsten Monaten stabilisieren und wieder verbessern zu können. Schleierhaft bleibt dabei freilich, warum ausgerechnet Trump der wirtschaftliche Heilsbringer sein soll; ein Mann, der mehrfach vor der Insolvenz stand. Fraglich ist auch, wie Trump mit seinen dystopischen Botschaften und realitätsbefreiten Versprechen den besseren Weg zeigen soll.

Emotionen entscheiden

Aber Wahlentscheidungen haben bekanntlich oft nicht mit kühler Ratio zu tun, sondern mit Emotionen. Da wird einfach ausgeblendet, wie und was er so redet, dass er strafrechtlich verurteilt wurde. So bleiben die Emotionen – und die vermag Trump auf allen Seiten mit heftiger Wucht zu entfachen. Dass bei dieser Wahl die Beteiligung so hoch war wie schon lange nicht, hatte auch damit zu tun, dass die Wähler an die Urnen lockte, die vor allem eines wollten: Trumps Wiederkehr ins Weiße Haus vermeiden. Die Jungen, viele Frauen, sogar einige republikanische davon und vor allem Wähler mit höherem Bildungsgrad wählten oft mit weniger Begeisterung für Kamala Harris als vielmehr gegen Donald Trump.