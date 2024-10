Wie groß ist Trump? Die meistgegoogelten Fragen zur US-Wahl

und Franziska Trautmann

Je näher die Entscheidung zwischen Donald Trump und Kamala Harris rückt, desto mehr Fragen stellen sich. Hier lesen Sie die Antworten auf die in Österreich am meisten auf Google gestellten Suchanfragen.

Wann gibt es die Ergebnisse der US-Wahl?

Gewählt wird am 5. November. Doch dass es bereits tags darauf einen klaren Gewinner oder Gewinnerin gibt, ist alles andere als sicher. Es kann Tage oder auch Wochen dauern – wie etwa im Jahr 2000, als letztendlich George W. Bush gegen den Demokraten Al Gore gewann.

Einen Monat lang hatte die Auszählung im damals noch umkämpften Swing State Florida gedauert, ehe Bush mit einem hauchdünnen Vorsprung von 537 Wählerstimmen in Florida gewann. Damit gingen alle 25 Wahlmännerstimmen aus Florida an den Republikaner, und er gewann mit insgesamt 271 Stimmen des „Electoral Colleges“. Gewinnt hingegen Kamala Harris oder Donald Trump noch in der Wahlnacht mehr als die nötigen 270 Wahlmännerstimmen, steht der Sieger oder die Siegerin bereits Freitagfrüh europäischer Zeit fest.

Wie funktioniert das Wahlsystem in den USA?

Anders als in Österreich wird der US-Präsident nicht indirekt von den Wählern bestimmt. Vielmehr sorgt die Mehrheit der Wähler in den jeweiligen Bundesstaaten – und dafür reicht auch die Mehrheit von einer einzigen Stimme –, ob ein Bundesstaat an Demokraten oder Republikaner fällt. Je nach Größe hat ein Bundesstaat Wahlmänner und -Frauen. Kalifornien etwa hat 55, Delaware 3 Wahlmänner. Insgesamt gibt es in den USA 538 Wahlmänner, davon muss der Gewinner mindestens 270 erreichen.