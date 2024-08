Welche Länder am meisten von Trump 2.0 zu befürchten hätten

Die in den Augen Trumps größte „Sünde“: Mexiko hat im Vorjahr einen größeren Handelsüberschuss gegenüber den USA erzielt als China – mit 152 Milliarden Dollar war Washington gegenüber seinem südlichen Nachbarn im Minus.

„Mexiko ist zusammen mit den USA und Kanada in einer Freihandelszone, darin kann man nicht einfach einen Staat zu Zöllen verdonnern – wenn man auch bei Trump nie genau weiß“, sagt Wirtschaftsforscher Harald Oberhofer . „Der Druck der US-Industrie auf Trump wird relativ groß werden, das nicht zu tun, weil sie doch auf Vorleistungen und Zulieferprodukte aus Mexiko angewiesen ist“, führt Oberhofer gegenüber dem KURIER aus.

Und wie Trump agiere, habe man ja schon vier Jahre lang beobachten können. „Beim nächsten Mal kann es vielleicht noch radikaler werden.“ Mit sanftem Vorgehen gegenüber dem mächtigsten Konkurrenten kann niemand in den USA Wahlen gewinnen.

Was Trump nicht verzeiht sind große Handelsüberschüsse gegenüber den USA. Das bekommen vor allem China, Mexiko und die EU zu spüren. Wütend ist er auch über Länder, aus denen illegale Migranten kommen: Mexiko, Venezuela, El Salvador etc. Und da wären noch die Staaten, die aus Sicht Trumps zu wenig für Verteidigung zahlen: Japan, Südkorea, NATO-Staaten wie Deutschland.

„China und die USA fechten einen Systemwettbewerb um die wirtschaftliche Vormachtstellung in der Welt aus – und Europa steht dabei nur auf der Seitenlinie“, schildert Oberhofer.

Trotzdem würde Europa in Trumps zweiter Amtszeit ein paar Unfreundlichkeiten um die Ohren gedonnert bekommen: 10 Prozent Zoll auf alle Importe in die USA fordert Trump ein. „Mit den Regeln des internationalen Welthandelssystems ist das natürlich nicht in Einklang zu bringen, aber Trump sind ja internationalen Organisationen nicht wichtig“, gibt Oberhofer zu bedenken. Um das „unfaire“ Deutschland stärker zu treffen, könnte Trump gezielt Strafzölle auf jene Exportprodukte aufdoppeln, wo Deutschland besonders stark ist: Verbrennerautos, Lkw, große Baumaschinen.

Und Österreich? Die USA seien nach Deutschland der zweitwichtigste bilaterale Exportmarkt Österreichs, sagt Oberhofer. Sollten die USA unter Trump also Zölle auf Industrieprodukte einheben, „kann uns das natürlich wehtun“.