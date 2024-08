Harris´ Vize Tim Walz: Der China-Versteher aus dem Mittleren Westen

Das Interesse an China wuchs bei Walz in jungen Jahren. Unter dem Dach der renommierten Harvard-Universität ging er als frisch ausgebildeter Pädagoge von 1989 bis 1990 an eine Mittelschule in die Provinz Guangdong in der Nähe Hongkongs und unterrichtete in der Stadt Foshan Hunderte Schüler in Englisch.

Nach seiner Rückkehr berichtete er Zeitungs-Reportern in Minnesota mit Begeisterung von seinen Erfahrungen, lobte seine Gastgeber als "freundlich, großzügig und fähig". Damals noch Jahrzehnte entfernt von einer politischen Karriere, sagte Walz über die Zukunftsperspektive des Riesenreichs: "Wenn sie die richtige Führung hätten, gäbe es keine Grenzen für das, was sie erreichen könnten." Walz, so berichten Wegbegleiter, war stets am zwischenmenschlichen Austausch interessiert, die Regierenden in China und ihre repressiven Methoden habe er stets vehement abgelehnt.