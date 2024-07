Warum Donald Trump Angst vor Kamala Harris hat und wie er sie bekämpfen will

Die Umfragen geben heute noch nicht her, ob die kinderlos verheiratete Ehefrau von „Second Gentleman” Doug Emhoff gegen Trump im November eine veritable Chance hätte. Entweder liegt sie mit dem Republikaner gleichauf (44 zu 44 Prozent). Oder Trumps Vorsprung bewegt sich in der Fehler-Marge von drei Prozentpunkten.

Insgeheim fürchtet man den Widerstandsgeist der Demokraten, die bereit sind, die Extra-Meile zu gehen, um Trump zu verhindern. Dass Harris wenige Stunden nach Bidens Aufgabe knapp 50 Millionen Dollar an Spenden einnahm, dass sich rund 200 Abgeordnete, Senatoren und Gouverneure in Windeseile rückhaltlos hinter sie stellten, nötigt konservativen Analysten „Respekt” ab.

Susie Wiles und Chris LaCivita , Trumps Strippenzieher im Wahlkampf, wollen es so weit gar nicht erst kommen lassen. Schon in den nächsten Tagen sollen landesweit riesige TV-Werbe-Anzeigen anrollen, die Harris als weiblichen Klon Bidens karikieren und ihr alles ans Bein zu binden versuchen (illegale Einwanderung, Inflation etc.), was bisher ausschließlich bei Joe Biden abgekippt wurde.

A ngriffsfläche Einwanderung

Am meisten Honig glauben die Republikaner aus Harris' politischen Vorstößen gegen die illegale Einwanderung an der Südgrenze zu Mexiko saugen zu können. Weil Biden seine Stellvertreterin hier mit Sonder-Aufgaben betraut hatte, ohne durchschlagenden Erfolg, gehen Trump & Co. in die Offensive: „Sie hatte die Verantwortung für die Grenze, und wir haben die schlimmste Invasion von Illegalen in unserer Geschichte erlebt.”

Weitere Angriffsflächen sieht das Trump-Lager in Harris' gefühlter Eliten-Herkunft an der sonnigen Westküste. Soll heißen: Weiße Industrie-Arbeiter in Michigan, Wisconsin und Pennsylvania konnten sich vielleicht noch für Joe Biden erwärmen. Dass Harris sich glaubwürdig als Kümmerin für die kleinen Leute darstellen kann, sei nahezu unmöglich. Kamala Harris soll gelächelt haben, als sie das hörte.