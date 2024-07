Kamala Harris: Die Frau, auf die die Demokraten jetzt wieder hoffen

Von der Hoffnungsträgerin zur (angeblichen) Bürde für Amt, Staat und Partei zurück zur Hoffnungträgerin: Man kann nicht sagen, die vergangenen vier Jahre wären eintönig gewesen für und mit Kamala Harris.

Seit Joe Bidens TV-Debatten-Panne gegen Donald Trump, dem am Sonntag der ebenso abrupte wie historische Rückzug von der Präsidenschaftskandidatur folgte, steht die 59-Jährige mit Bidens ausdrücklichem Segen in den Startblöcken, den 81-Jährigen beim Parteitag der Demokraten in Chicago Mitte August zu beerben.