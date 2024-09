Neun von zehn US-Wahlen sagte er richtig voraus: Jetzt sieht Experte wieder klaren Sieger

Kristallkugel? Karten legen? Die Ahnen anrufen? - Mitnichten, Allan Lichtman , renommierter Geschichtsprofessor an der American University in Washington macht es mit staubtrockenen, genau festgelegten 13 Schlüsselfaktoren. Anhand dieser Kategorien ermittelte er zum ersten Mal 1984 den richtigen Wahlsieger: den Republikaner Ronald Reagan.

Jedes »wahr« brachte einen Punkt für Harris, jedes »falsch« einen für Trump. Das Endergebnis: Acht " wahre Schlüsselfaktoren" sprechen für Kamala Harris - damit steht Trump eindeutig auf der Verliererstraße.

Was für Harris spricht

Was spricht also für einen Sieg der Vizepräsidentin am 5. November? Zunächst hat sich die kurzfristige Wirtschaftsentwicklung in den USA positiv entwickelt - und auch die langfristige Wirtschaftsentwicklung sieht; anders als etwa in Europa, gut aus. Zudem hat sich der 3. Präsidentschaftskandidat, Robert Kennedy Jr. aus dem Rennen zurückgezogen.