Erstes TV-Interview: Harris würde einen Republikaner in ihr Kabinett holen

Kam sofort. Auf die erwartete Standardfrage, was sie am ersten Arbeitstag als Präsidentin machen würde, gab Harris etwas vage zurück: „Die Mittelschicht unterstützen”. Die Verbraucherpreise seien immer noch zu hoch. Darum müsse gegen Preiswucher vorgegangen werden. Details? Keine.

Bezeichnend ihre Reaktion auf die von Trump mit rassistischen Untertönen genährten Zweifel an ihrer afro-amerikanischen Identität. Anstatt empört zu kontern, sagte die Tochter einer indischen Mutter und eines jamaikanischen Vaters abgeklärt, das sei „dieselbe alte, abgestandene Masche” (gemeint war: wie bei Barack Obama 2008). "Nächste Frage, bitte."

Den von Trump mit Macht herbeigeredeten Eindruck, dass Kamala Harris offene Grenzen wolle und weitere Millionen illegaler Einwanderer begrüßen würde, begegnete die frühere Generalstaatsanwältin Kaliforniens so: Wer illegal über die Grenze kommt, auf den warten Konsequenzen. „Wir haben Gesetze, die befolgt und durchgesetzt werden müssen.” Dass Amerika heute nicht schon längst weiter sei bei diesem Ewig-Thema, liege an Trump persönlich. Der habe eine parteiübergreifend konzipierte Reform des Einwanderungs- und Asylrechts aus wahlkampf-taktischen Gründen versenkt. „Sonst hätten wir heute 1.500 Grenzschützer mehr.” Erneut bekräftigte Harris, dass sie als ehemalige Chef-Anklägerin anders als Trump mit der kriminellen Facette (Waffen, Drogen und Menschenhandel) des Geschehens an der Grenze zu Mexiko sehr genau vertraut ist.

Israel-Krieg muss beendet werden

Im Dauer-Konflikt Israel/Gaza/Hamas bekannte sich Harris unmissverständlich zum Selbstverteidigungsrecht Israels, fügte gleichwohl hinzu: „Es wurden viel zu viele unschuldige Palästinenser getötet. Dieser Krieg muss beendet werden. Und wir müssen eine Vereinbarung treffen, die die Freilassung der Geiseln vorsieht.” Sie ist nach wie vor für eine Zwei-Staatenlösung für Israel und Palästinenser. Hier wie bei anderen Themen auch ließ Harris nicht erkennen, dass sie grundsätzlich den Pfad der Politik verlassen will, den Joe Biden eingeschlagen hat.