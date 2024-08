© APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ALEX WONG

Die orchestrierten Attacken, die in Europa wohl Parteiausschlussverfahren nach sich ziehen würden, stehen für die neue Qualität des Unmuts, den Trump im rechten Lager durch seine kompromisslose Omni-Dominanz ausgelöst hat.

Geoff Duncan , der frühere stellvertretende Gouverneur des Bundesstaates Georgia, versuchte klassischen "Grand Old Party"-Wählern Schuldgefühle zu nehmen, wenn sie die Fahnen wechseln sollten. "Ihr müsst nicht mit jeder politischen Haltung von Kamala Harris einverstanden sein, das bin ich auch nicht." Aber nur bei einer früheren Staatsanwältin, die ´"Gut und Böse unterscheiden kann", sei gewährleistet, dass im Weißen Haus mit Besonnenheit regiert wird.

Geoff Duncan, der frühere stellvertretende Gouverneur des Bundesstaates Georgia, beim Parteitag der Demokraten in Chicago.

"Never Trumper"

Schon 2016 hatte es kleinere Gruppen gegeben, die man unter dem Etikettt "Never Trumper" subsummiert. Das sind Republikaner, die Trump weder wählten noch später willens waren, sich mit ihm zu arrangieren. Sie wollen ihn einfach weghaben.

Darunter sind ehemalige Minister, Kongress-Abgeordnete und Gouverneure, die die "Substanz- und Charakterlosigkeit Trumps", so ein früheres Kabinettsmitglied, jahrelang aus nächster Nähe erleben konnten. 200 ranghohe Mitarbeiter aus dem Umfeld von George W. Bush, Mitt Romney oder John McCain haben gerade erst wieder in einem offenen Brief vor Trump gewarnt.