Was wird Trump genau vorgeworfen?

Wie schon in der ursprünglichen Anklageschrift vom 1. August 2023 geht es darum, dass Trump versucht haben soll, seine Niederlage bei der US-Präsidentschaftswahl 2020 nachträglich zu kippen, indem er öffentlich behauptete, die Wahlkommission hätte das Ergebnis zugunsten seines Gegners Joe Biden gefälscht.

"Diese Behauptungen waren falsch und der Angeklagte wusste, dass sie falsch waren", heißt es in der Einleitung der Anklageschrift. Trump habe trotzdem "bewusst eine landesweite Atmosphäre des Misstrauens und der Wut" geschaffen, um "das öffentliche Vertrauen in die Durchführung der Wahl zu untergraben", was letztlich den blutigen Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 begünstigt haben soll.

Konkret münden die Vorwürfe in vier Anklagepunkten: