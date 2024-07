Nach Höchstgerichtsurteil: Ist ein US-Präsident „König über dem Gesetz“?

Mit Kopfschütteln reagierte auch US-Präsident Joe Biden bei einem Aufritt im Weißen Haus: „Es gibt keine Grenzen mehr für das, was ein Präsident tun kann“. Biden und die Demokraten dürften das Urteil als scharfe Wahlkampf-Munition einsetzen.

Hintergrund: Trump hat für den Fall seiner Wiederwahl angekündigt, mit Hilfe eines politisierten Justizministeriums gegen Andersdenkende, illegale Einwanderer und Staatsbedienstete vorzugehen.

Ein Justiz-Teufelskreis

Unterdessen geht die Empörung links der politischen Mitte weiter. Zum Beispiel über den Vorsitzenden Richter des Supreme Courts, John Roberts.

Der stellte in der Mehrheitsmeinung fest, dass Trump für sein detailliert dokumentiertes Bedrängen des damaligen Vize-Präsidenten Mike Pence, den Wahlsieg Bidens am 6. Januar 2021 nicht zu beurkunden, nicht belangt werden könne. Sein Agieren falle in die Kategorie „offizielles Regierungshandeln“.