Die Aufständischen von nebenan: Was wurde aus den Kapitolstürmern?

Es war ein tiefschürfendes Ereignis in der US-Geschichte. Am 6. Jänner 2021 stürmten zwischen 800 und 1.200 Aufrührer nach einer aufstachelnden Rede von Noch-Präsident Donald Trump das Kapitol, um den Senat und das Repräsentantenhaus an der Bestätigung des Sieges von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl 2020 zu hindern. Fünf Menschen kamen ums Leben, zahlreiche Personen wurden verletzt.

Was hat diese Menschen dazu animiert, das Herz der amerikanischen Demokratie zu stürmen? Und wie haben sie sich seitdem verändert? Diese Fragen stellt Alexandra Pelosi in ihrer für HBO produzierten, nun auf Sky auf Deutsch verfügbaren Doku „The Insurrectionist Next Door“. Ihre Mutter ist die demokratische Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi. Ihr Büro wurde an dem Tag vom Mob gestürmt (während sie im Sitzungssaal saß) und es gab wüste Drohungen in Richtung der Sprecherin des Repräsentantenhauses.