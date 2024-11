Ohne Parlament ist alles nichts - was die Kongress-Wahlen für Harris und Trump bedeuten

Tendenziell werden der „Grand Old Party” bessere Chancen eingeräumt, das „Oberhaus" zu erobern. Die Demokraten hingegen hoffen auf einen Wachwechsel im „House”. Denkbar ist aber auch, dass der Kongress komplett in konservative Hände gerät. In beiden Kammern liegen nur sehr wenige Mandate zwischen zwei Parteien, die sich spinnefeind sind. Die Endergebnisse können sich tagelang hinziehen.

Das Rennen um die US-Präsidentschaft verspricht äußerst knapp zu werden. Die Legislative passt sich dem wohl an. Ob Demokraten oder Republikaner die Kontrolle über Repräsentantenhaus und Senat in Washington gewinnen, war unmittelbar vor dem Urnengang ebenfalls ungewiss.

Im Senat steht bei den Konservativen ein prominenter Wachwechsel an. Mitch McConnell aus Kentucky, über Jahrzehnte der einflussreichste Strippenzieher, geht aufs Altenteil. John Cornyn, John Thune und Rick Scott bringen sich als potenzielle Nachfolger in Stellung. Auf demokratischer Seite herrscht bis auf weiteres mit Mehrheitsführer Chuck Schumer Kontinuität.

Von 435 Sitzen im „House" waren nach letzten Erhebungen des parteiunabhängigen „Cook Report” 409 Mandate (202 Demokraten, 207 Republikaner) so gut wie vergeben. Resultat des von beiden Parteien durch das sogenannte „gerrymandering” geregelten Zuschnitts der Wahlkreise. Dadurch sind Mehrheiten für „Blau” (Demokraten) oder „Rot" (Republikaner) nahezu zementiert.

218 Sitze für Mehrheit nötig

Für die Mehrheit im „House of Representatives” werden 218 Sitze benötigt. Aktuell stehen sich 220 Republikaner und 212 Demokraten gegenüber. Wobei drei Sitze vakant sind. Laufen fünf Republikaner bei einer Abstimmung über, ist die Mehrheit futsch.

Bei der Wahl waren nur 26 Abgeordneten-Sitze so stark umkämpft, dass man von „toss up” spricht - von beiden Parteien gleichermaßen zu holen. Acht dieser Rennen spielten sich in den bevölkerungsreichen Bundesstaaten New York und Kalifornien ab. Darum floss der Löwenanteil der Parteispenden für TV-Werbung in diese Regionen.

Im Senat sind die Mehrheiten noch enger. Dort stehen zurzeit 47 Demokraten plus vier Parteiunabhängige, die wie etwa der frühere Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders in der Regel mit ihnen stimmen, 49 Republikanern gegenüber. Die demokratische „majority” von 51:49 ist hauchdünn.