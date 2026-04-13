Wahlsieger Péter Magyar gelang die Zeitenwende in Ungarn

Ungarn, so sagte Péter Magyar am Abend vor jubelnden Anhängern am Donauufer in Budapest, habe an diesem Sonntag Geschichte geschrieben. "Wir haben unsere Heimat zurückgeholt." Tatsächlich hat der ungarische Oppositionsführer kurz zuvor das lange Undenkbare geschafft: Magyar hat Ungarns Langzeit-Regierungschef Viktor Orbán und dessen mächtige Fidesz-Partei in einer mit Spannung erwarteten Parlamentswahl besiegt. Mit 138 von 199 Sitzen im Parlament, die an seine Tisza-Partei gingen, hat er sogar eine komfortable Zwei-Drittel-Mehrheit erreicht. Damit kann Magyar Reformen durchführen, die Verfassungsänderungen erfordern, sowie von Orban eingesetzt Amtsträger austauschen.

Eine Wahl gegen Orbán Dass Magyar, dessen Name fast schon symbolisch auf Ungarisch Ungarn bedeutet, Ministerpräsident Viktor Orbán nach 16 Jahren an der Macht in einem eigens auf die Fidezs zugeschnittenen Wahlsystem schlagen konnte, ist vorrangig dem Versagen Orbáns selbst zu verdanken. Viele Ungarn stimmten nicht für Magyar, sondern gegen Orbán.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/Tamas Vasvari Magyar mit seiner damaligen Ehefrau, Justizministerin Judit Varga, bei der Stimmabgabe der Parlamentswahl 2022.

Magyar gilt nicht als besonders zugänglich; ihm werden Arroganz, Ehrgeiz, Eifersucht und Affären nachgesagt. In das von Fidesz propagierte Idealbild eines fürsorglichen Familienvaters passt er kaum. Im Wahlkampf versuchte man, ihn damit zu Fall zu bringen. Es wurde mit der Veröffentlichung eines Sex- und Drogenvideos gedroht, hinter dem eine Ex-Freundin stecken soll. Magyar kam dem mit einem Gegenangriff und einer Art Geständnis zuvor – das Video ist bis heute nicht aufgetaucht. Und dennoch hat er es geschafft, wie kein ungarischer Politiker vor ihm, eine Bewegung aus dem Nichts zu stampfen, die über eineinhalb Jahre hinweg die Umfragen anführte und trotz struktureller Nachteile im Wahlsystem sogar eine Zweidrittelmehrheit erreichen konnte. Der Ex-Fidesz-Insider Magyar profitierte vor allem von seiner Vergangenheit: Als Konservativer, ehemaliges Fidesz-Parteimitglied und Ex-Ehemann der früheren Fidesz-Justizministerin Judit Varga punktete er auch bei enttäuschten Fidesz-Wählern. Lange war der Jurist und Berufspolitiker ein Unbekannter auf dem politischen Parkett, es heißt, er kam in der Partei nicht so weit, wie er gern gewollt hätte. In Erscheinung trat er nach der Affäre um die Begnadigung eines Kindermissbrauchsmittäters im Februar 2024. Infolge dessen traten Varga und die Präsidentin Katalin Novák zurück, was für heftige Kritik sorgte – die Begnadigung soll von weiter oben angeordnet worden sein. Magyar nutzte den Moment: Er trat als Insider auf, kritisierte die Männer, die sich "hinter Frauenröcken" versteckten, legte die Vetternwirtschaft der Regierung offen, und mobilisierte damit Hunderttausende zu Demonstrationen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK Magyars "Auspacker-Interview" 2024.

Bald entstanden lose organisierte Unterstützergruppen, sogenannte "Inseln" – ohne klassischen Parteiapparat, koordiniert über eine App. Dann schloss sich die Bewegung mit der kleinen, 2021 gegründeten Mitte-rechts-Partei Tisza ("Respekt und Freiheit"), die so heißt wie ein ungarischer Nebenfluss der Donau, zusammen. Magyar wusste sofort, dass er für Erfolg vor allem die ländlichen Regionen für sich gewinnen musste. Er tourte auf Traktor-Anhängern durchs ganze Land. Etwas, das die alteingesessenen Oppositionsparteien nie taten, was ihnen den Ruf einer urbanen, abgehobenen Elite in Budapest einbrachte. Auch deswegen hält Magyar bewusst Distanz zu ihnen. Fehlzeiten im EU-Parlament Aus dem Stand holte die Partei bei der Europawahl 2024 knapp 30 Prozent. Magyar landete im EU-Parlament, wo er aufgrund des Wahlkampfes in Ungarn allerdings die niedrigste Anwesenheitsrate aller 720 EU-Abgeordneten verzeichnet. Noch etwas hat er sich von der frühen Fidesz-Partei abgeschaut: Die Tisza-Bewegung hält er bewusst ideologisch offen; heikle außen- und sicherheitspolitische Fragen zur EU, zu Russland oder zur Ukraine meidet er. Sie sind der wohl größte Konfliktpunkt innerhalb seiner heterogenen Wählerschaft. Dass sich die geeinte Opposition bei der letzten Wahl 2022 pro-ukrainisch positionierte, lieferte Orbán damals eine dankbare Vorlage für seine anti-ukrainische Rhetorik.

Stattdessen spricht Magyar vor den Ungarn von Themen, die alle Menschen spüren: das marode Gesundheitssystem, die niedrigen Löhne, die hohe Inflation, die Energiepreise. Bei konkreten politischen Maßnahmen bleibt er oft vage. Magyar hat keine Regierungserfahrung – ein Unsicherheitsfaktor. Dafür umgibt er sich mit erfahrenen Personen aus der Privatwirtschaft und ehemaligen Fidesz-Mitgliedern.