Aufregung in Ungarn: Gerüchte um Sexvideo von Orbán-Herausforderer

"Sie erpressen und drohen seit langem mit Videoaufnahmen und Verleumdungskampagnen, und es scheint, dass sie [...] eine Kampagne im russischen Stil starten werden, die bisher unvorstellbar schien."

Der ungarische Oppositionelle und Vorsitzende der aussichtsreichen Tisza-Bewegung, Péter Magyar, hat auf X geschrieben, dass er seit Längerem mit der Veröffentlichung eines Sexvideos bedroht werde. "Ich vermute, dass sie vorhaben, eine mit Geheimdienstmitteln aufgenommene und möglicherweise gefälschte Aufnahme zu veröffentlichen, auf der meine damalige Freundin und ich beim Intimverkehr zu sehen sind", erklärte Magyar. Ungarn befindet sich mitten im Wahlkampf, am 12. April wird ein neues Parlament gewählt.

Magyar betonte: "Ja, ich bin ein 45-jähriger Mann und habe ein Sexualleben. Mit einer erwachsenen Partnerin." Zugleich verwies er darauf, dass er drei minderjährige Kinder habe, deren Schutz durch eine Veröffentlichung gefährdet würde. Er werde sich keiner Erpressung beugen: "Fälscht nach Belieben, ich werde mich weder erpressen noch einschüchtern lassen." Magyar war früher selbst Mitglied der Fidesz-Partei und einst mit der damaligen Justizministerin Judit Varga verheiratet.