"Revolution des gesunden Menschenverstands": So läuft die Trump-Angelobung ab

Donald Trump hat angekündigt, unmittelbar nach seiner Amtseinführung eine "Rekordzahl" von Dekreten zu unterzeichnen , die unter anderem die von ihm geplante Massenabschiebung von Migranten ohne Papiere betreffen dürften. Als Ehrengäste sind mehrere Tech-Unternehmer eingeladen, die neben anderen Prominenten und den künftigen Ministern zugegen sein werden. Österreich wird bei der Inauguration von der Botschafterin in den USA, Petra Schneebauer , vertreten. Außerdem reist die FPÖ-Abgeordnete Susanne Fürst an.

Trump wird schon seit dem Wochenende von seinen Anhängern gefeiert, die eigens für die Vereidigung aus dem ganzen Land angereist sind. Die Straßen der Hauptstadt sind trotz nasskalten Winterwetters gefüllt mit seinen Unterstützern; sie tragen rote Käppis mit seinem Slogan "Make America Great Again" (MAGA) oder sind mit anderen Fan-Utensilien in Trump-Ästhetik ausstaffiert. Und an vielen Ecken erklingt ein Song besonders häufig: "Y.M.C.A.".

Unmittelbar nach seiner Vereidigung als 47. US-Präsident am Montag will Donald Trump eine "Rekordzahl" von Dekreten unterzeichnen, um sofort mit der Umsetzung seiner politischen Pläne zu beginnen. Dem Sender NBC sagte der Republikaner, es könnten um die hundert Executive Orders sein. Eine Auswahl:

Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge wird Trump in seiner Antrittsrede zu einer "Revolution des gesunden Menschenverstands" aufrufen. Die Zeitung berief sich dabei auf Auszüge von Trumps Redemanuskript.

Darin heiße es weiter: "Ich kehre in mein Präsidentenamt voller Zuversicht und Optimismus zurück, dass wir am Anfang einer spannenden neuen Ära des nationalen Erfolgs stehen." Eine Welle der Veränderung erfasse das Land. "Meine Botschaft an die Amerikaner heute ist, dass es für uns an der Zeit ist, erneut mit Mut, Energie und der Lebenskraft der größten Zivilisation der Geschichte zu handeln."