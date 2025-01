Donald Trump ist wieder da - und die Neue Welt nicht mehr die alte

Im Gegenteil kann das im trumpschen Sinne für die USA auch bedeuten, etwa die Ukraine einfach aufzugeben. Für einen wie den Ex-Immobilientycoon, der nur in Kategorien von Gewinnern und Verlierern denkt, ist in der Ukraine aus Sicht der USA wenig zu holen.

Das Völkerrecht schützen? Die Souveränität fremder Staaten verteidigen? Die Demokratie in der Ukraine gegenüber der Putin-Diktatur hochhalten? Keine Meilensteine im Wertekanon des neuen US-Präsidenten. Wer wird Trump umstimmen? Europa? Oder gar die UNO? Jene Organisation, der Trump vermutlich demnächst Millionen streichen – und somit China und Russland noch mehr Macht und Raum überlassen wird?

Angekündigt hat sie sich schon seit längerem – die Zeitenwende in den USA. Mit Donald Trump als wiedergewähltem Präsidenten ist sie endgültig angekommen. Jetzt drohen Zeiten, in denen der Kampf gegen den Klimawandel zurückgedreht wird. Zeiten, in denen Tech-Milliardäre so viel Macht und Einfluss auf das Weltgeschehen haben wie seit den Rockefellers nicht mehr. In Zeiten, wo sich die USA von jenen Werten abwenden, die sie groß machten, geben sie auch jene Stärke auf, die bisher der große Unterschied zu ihren despotischen und autoritären Konkurrenten war.