"$MELANIA": Auch Melania Trump hat jetzt eigenen Krypto-Coin

Nach Donald Trump hat jetzt auch seine Frau Melania einen eigenen "Meme Coin" im Angebot. Die künftige Präsidentengattin stellte "$MELANIA" am Wochenende vor - und Fans trieben den Marktwert bis Montag in der Früh auf rund 2 Mrd. Dollar (1,9 Mrd. Euro) hoch. Trump wird am Montag als US-Präsident vereidigt, und das Paar begann mit dem Projekt kurz davor.