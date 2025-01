Trumps Antritt: "Wurde von Gott beschützt, um Amerika wieder groß zu machen"

Dutzende Ehrengäste saßen eingepfercht wie Öl-Sardinen in dem prächtigen Kuppelbau, als der 78-jährige Republikaner um 12.01 Uhr vor Supreme-Court Richter John Roberts den traditionellen Amtseid leistete. Vorher beteten wie schon beim ersten Amtsantritt Trumps vor acht Jahren Kardinal Timothy Dolan, der römisch-katholische Erzbischof von New York, und der Baptisten-Prediger Franklin Graham für den Präsidenten.

Die neue Justizministerin hatte es besonders schlecht getroffen. Hinter dem über zwei Meter großen Barron Trump, dem jüngsten Sohn der Hauptperson des Tages, war Pam Bondi am Montagmittag in der bis auf den letzten Platz gefüllten Rotunde des Kapitols von Washington zwischenzeitlich die Sicht versperrt auf den Moment, den 77 Millionen Amerikaner mit ihren Stimmzetteln herbeigeführt hatten: die zweite Amtseinführung Donald Trumps (nach 2017) als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

Im Anschluss ging Trump in gedämpft aggressivem Ton dazu über, eine schier endlose Liste politischer Projekte abzuspulen, die ab sofort in Angriff genommen würden. Das reichte von der Verfügung, dass es künftig nur noch zwei Geschlechter - Männer und Frauen - geben werde über das Versprechen, den USA den Panama-Kanal „zurückzuholen” und den Golf von Mexiko in „Golf von Amerika” umzubenennen, bis zu der Ankündigung, das Militär zur Sicherung einer „offenen” Süd-Grenze zu entsenden.

Direkt nach der Vereidigung unterzeichnete Trump einen ersten Schwall von Dekreten und Anweisungen, um die Politik seines Vorgängers Joe Biden. zu beenden. „Mit diesen Maßnahmen werden wir die vollständige Wiederherstellung Amerikas und die Revolution des gesunden Menschenverstands einleiten”, sagte Trump und fügte hinzu, er kehre „mit der Zuversicht und dem Optimismus in das Amt des Präsidenten zurück, dass wir am Beginn einer aufregenden neuen Ära des nationalen Erfolgs stehen”.

Auf Zölle bisher verzichtet

Auffällig: Trump verzichtete auf die Ankündigung von globalen Strafzöllen zwischen zehn und 60 Prozent auf Importwaren. Das im Wahlkampf gebetsmühlenartig versprochene Projekt wird zurückgestellt, bestätigten Regierungskreise. Zunächst sei eine Untersuchung über Handelsdefizite und als unfair empfundene Handelspraktiken vorgesehen. Trumps Botschaft an ein zerrissenes Volk, das ihn zur Hälfte ablehnt: „Es ist für uns an der Zeit, wieder mit Mut, Kraft und der Energie der größten Zivilisation der Geschichte zu handeln.”

Die kurzfristige Verlegung der „Inauguration” nach drinnen bedeutete für über 200.000 Menschen, die übers Wochenende in die Hauptstadt gereist waren und Tickets für die übliche Open-Air-Feier besaßen, eine große Enttäuschung. Nur 20.000 von ihnen fanden Einlass in eine nahegelegene Sport-Halle, wo die Zeremonie auf Großbild-Leinwänden per Live-Stream zu sehen war. In der kilometerlangen Schlange vor der Capital One-Arena brachte ein 76-Jähriger, der eigens aus Kalifornien gekommen war, seine Säuernis auf den Punkt: „Man muss dem Wetter trotzen können. Wenn man dem Wetter nicht trotzen kann, kann man niemandem trotzen.”