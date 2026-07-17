Sechste Angriffsnacht in Folge: USA bombardieren Brücken und Flughafen

Die iranischen Revolutionsgarden haben nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens den ehemaligen US-Militärstützpunkt Al-Tanf im Südosten Syriens angegriffen. In Syrien sei bei einem "Überraschungsangriff" das Kommandozentrum "des Feindes" in der Region attackiert worden, erklärte das iranische Staatsfernsehen am Freitag im Onlinedienst Telegram.

Unterdessen hat die jordanische Armee erneut einen iranischen Angriff abgewehrt und drei Raketen abgefangen. Die Flugabwehr sei am Freitagmorgen aktiviert worden, nachdem die Raketen in den jordanischen Luftraum eingedrungen seien, erklärte die Armee. Es wurden keine Opfer oder Sachschäden gemeldet.

Die iranischen Streitkräfte hatten zuvor nach neuen US-Angriffen auf Ziele im Iran unter anderem US-Stützpunkte in Bahrain und Kuwait attackiert, auch Katar meldete Raketenbeschuss. Jordanien war in den vergangenen Tagen bereits mehrfach vom Iran angegriffen worden.