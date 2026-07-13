Bitcoin fällt: Nahost-Konflikt verunsichert Anleger

Der Bitcoin hat am Montag belastet durch die neuen kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten nachgegeben. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung sank auf 63.078 US-Dollar (55.186,35 Euro). Am Morgen hatte sie noch über 64.000 Dollar gekostet.

US-Militär hat erneut Ziele im Iran angegriffen

Das US-Militär hat erneut Ziele im Iran angegriffen. Die Angriffswelle sei vorbei und habe Dutzende Zielobjekte mit Präzisionsmunition getroffen, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom am frühen Morgen deutscher Zeit auf der Online-Plattform X mit. Flugabwehrsysteme, Radaranlagen, Raketenstellungen und Drohnenstandorte sowie kleinere Boote seien zerstört worden, um dem Iran weitere Attacken auf den internationalen Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zu erschweren.