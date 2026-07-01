Tiefster Stand seit 21 Monaten: Bitcoin sackt auf unter 56.000 Dollar

Der Bitcoin ist am Mittwoch aus seinem jüngsten Seitwärtstrend nach unten ausgebrochen und auf ein 21-Monats-Tief gefallen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung war im frühen Handel auf der Plattform Bitstamp bis auf 57.735 US-Dollar abgesackt. Dies war der niedrigste Stand seit Mitte September 2024.

Zuletzt notierte der Bitcoin bei gut 58.600 Dollar und damit wieder innerhalb der seit knapp einer Woche geltenden Spanne zwischen 58.000 und knapp 61.000 Dollar. Anfang Juni hatte die Kryptowährung noch deutlich über 70.000 Dollar notiert.

Der Bitcoin leidet aktuell insbesondere unter den Inflationsgefahren durch die zwischenzeitlich hohen Energiepreise im Zuge des Iran-Kriegs. Es wird befürchtet, dass die US-Notenbank mit höheren Leitzinsen gegensteuern könnte, um Zweitrundeneffekte zu bekämpfen. Dies wiederum wäre eine schlechte Nachricht für Investoren, die in risikobehafteten Anlagen wie Kryptowährungen engagiert sind, die keine Zinsen abwerfen.