Von 2,3 auf 6 Milliarden: Wie Trump seine zweite Amtszeit mit Kryptos vergoldet
Rund eineinhalb Jahre dauert Donald Trumps zweite Amtszeit bereits. Der 47. US-Präsident nutzt wie wohl kein anderer Präsident vor ihm das Amt zur persönlichen Bereicherung. Das zeigt einmal mehr der jährliche Finanzbericht aus dem Weißen Haus an das US-Büro für Regierungsethik. Die Erklärung gibt neue Einblicke in das Ausmaß der Gewinne des Präsidenten aus den Krypto-Aktivitäten seiner Familie.
Dort wird auf mehreren hundert Seiten festgehalten, dass Trump und sein Clan allein im Jahr 2025 in Summe 1,4 Milliarden Dollar (1,23 Milliarden Euro) eingenommen haben, den allergrößten Teil davon mit Krypto-Geschäften.
So kassierte Trump 635 Millionen Dollar mit sogenannten Meme Coins. Das sind rein digital existierende Münzen, vorstellbar wie Gedenkmünzen. Solche Münzen greifen etwa Bilder aus dem Internet auf und sind über spezielle Plattformen handelbar. Auch Trump selbst ließ kurz vor seinem Amtsantritt einen Meme-Coin mit seinem Gesicht namens „$TRUMP“ auflegen und vermarkten.
Dazu kommt Trumps Beteiligung an der Krypto-Plattform „World Liberty Financial“. Sie brachte dem US-Präsidenten mehr als 500 Millionen Dollar ein. Das Unternehmen hatten unter anderem Trump, seine Söhne und Sondergesandter Steve Witkoff gegründet.
Den Rest machen Trumps Einnahmen in Millionenhöhe etwa aus Vergleichen mit Medienunternehmen oder aus Lizenzierungen seines Namens für internationale Immobilienentwickler aus.
Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes gibt Trumps Vermögen aktuell mit sechs Milliarden Dollar an, damit liegt er auf Platz 691 der reichsten Menschen der Welt. Beachtlicher ist nur sein Aufstieg im Ranking der Reichsten.
Im Jahr 2025 soll sein Vermögen laut Forbes „erst“ 5,1 Milliarden Dollar betragen haben, im Jahr 2024 - also vor seinem Wahlsieg am 5. November 2024 - lag Trumps Vermögen demnach bei lediglich 2,3 Milliarden Dollar.
Zum Vergleich: Der Bloomberg Billionaires Index listet Trump derzeit mit einem Gesamtvermögen von 7,6 Milliarden Dollar.
Doch diese Zahlen sind wie fast alles bei Trump hinterfragenswert, auch wenn sich das Weiße Haus selbst für seine umfassende Transparenz in Finanzfragen lobt. Beispielsweise wurde vor bald einem Monat eine aufwendige Analyse der Nachrichtenagentur Reuters veröffentlicht, die die Krypto-Einnahmen der Trump-Familie seit seinem erneuten Amtsantritt mit 2,3 Milliarden Dollar bezifferte.
Die US-Regierung weist Vorwürfe von Interessenkonflikten stets zurück. Trumps Vermögen werde nicht von ihm selbst verwaltet.
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