Rund eineinhalb Jahre dauert Donald Trumps zweite Amtszeit bereits. Der 47. US-Präsident nutzt wie wohl kein anderer Präsident vor ihm das Amt zur persönlichen Bereicherung. Das zeigt einmal mehr der jährliche Finanzbericht aus dem Weißen Haus an das US-Büro für Regierungsethik. Die Erklärung gibt neue Einblicke in das Ausmaß der Gewinne des Präsidenten aus den Krypto-Aktivitäten seiner Familie.

Dort wird auf mehreren hundert Seiten festgehalten, dass Trump und sein Clan allein im Jahr 2025 in Summe 1,4 Milliarden Dollar (1,23 Milliarden Euro) eingenommen haben, den allergrößten Teil davon mit Krypto-Geschäften.

So kassierte Trump 635 Millionen Dollar mit sogenannten Meme Coins. Das sind rein digital existierende Münzen, vorstellbar wie Gedenkmünzen. Solche Münzen greifen etwa Bilder aus dem Internet auf und sind über spezielle Plattformen handelbar. Auch Trump selbst ließ kurz vor seinem Amtsantritt einen Meme-Coin mit seinem Gesicht namens „$TRUMP“ auflegen und vermarkten.

Dazu kommt Trumps Beteiligung an der Krypto-Plattform „World Liberty Financial“. Sie brachte dem US-Präsidenten mehr als 500 Millionen Dollar ein. Das Unternehmen hatten unter anderem Trump, seine Söhne und Sondergesandter Steve Witkoff gegründet.

Den Rest machen Trumps Einnahmen in Millionenhöhe etwa aus Vergleichen mit Medienunternehmen oder aus Lizenzierungen seines Namens für internationale Immobilienentwickler aus.