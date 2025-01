Kairo: Das größte Archäologiemuseum der Welt hat eröffnet

Die Riesenstatue des großen Pharaos (oben) dominiert das Atrium und weist den Weg zur „Journey to Eternity“, wie die kleine Smarte sagt. Diese „Reise in die Ewigkeit“ treten die Besucher an, wenn sie die große Treppe (groß ist im GEM irgendwie alles) in den ersten Stock hinaufsteigen – gesäumt von Statuen der Königin Hatshepsut und Pharao Seti I., von Säulen und Sarkophagen (Bild unten).