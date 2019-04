Grand Egyptian Museum: Wer die Pyramide der Neuzeit baut

Mehr als 50.000 Artefakte aus dieser Zeit sollen im Museum präsentiert werden. Wie man sie in Szene setzt, weiß Shirin Frangoul-Brückner, Geschäftsführerin des Atelier Brückner aus Stuttgart. Eine gute Ausstellung sei wie ein guter Film: Sie muss eine Geschichte erzählen. Prolog, Spannungsbogen, emotionales Highlight und Epilog gehören zur Dramaturgie dazu, erklärt die Architektin. Sie hat an einem Konzept gefeilt, das es in sich hat: 40.000 Quadratmeter müssen für etwa 15.000 Besucher täglich publikumsgerecht gestaltet werden.

Mit großen Projekten ist ihr Atelier vertraut, da wäre etwa das BMW Museum in München, das Besucherzentrum des EU-Parlaments in Brüssel, sowie acht archäologische Museen. Man habe oft mit Exponaten wie Faustkeilen, Knochenfunden oder Gefäßen zu tun, „die teils zerstört sind und für sich erst einmal keine Geschichte erzählen“. Diese herauszuarbeiten, ist eine Herausforderung, sagt die Architektin – auch bei ihrem neuen Projekt. Exponate wie Vasen oder Schreine sollen dort die Stars sein.

Am Anfang waren sie es noch auf Papier und Pappe. Brückners Team musste zuerst alles als 3-D-Modell im Maßstab 1:100 bauen. Damit flog das Team zu den Meetings nach Kairo – in der sechsmonatigen Anfangsphase alle drei Wochen. Dort sah Frangoul-Brückner erstmals das alte Ägyptische Museum im Stadtzentrum und fühlte sich 50 Jahre zurückversetzt. „Dort ist die Zeit stehen geblieben. Es hat die weltweit renommierteste Sammlung an ägyptologischen Exponaten, die in einfachen historischen Vitrinen stehen, ohne Beleuchtung, Erklärebene oder Grafik. Es ist ein verstaubtes Museum, das einen wahnsinnigen Charme hat.“

Bei aller Nostalgie, in puncto Klimatisierung und Konservierung werden im neuen Museum ganz andere Standards gesetzt. „Tutanchamun etwa wird in modernsten Vitrinen ausgestellt, die von zwei führenden europäischen Firmen hergestellt werden – in Deutschland und Italien“, ergänzt der langjährige GEM-Direktor Tarek Tawfik. „Sie garantieren das richtige Klima und Umfeld.“

Das Grab von Tutanchamun mit seinen fast 5400 Artefakten spielt eine Sonderrolle – rund um ihn wird Geschichte erzählt: Vom Leben, Tod und der Wiedergeburt des Kindkönigs – bis zur Entdeckung des Grabes durch Howard Carter 1922 in Luxor. „Es ist das emotionale Highlight“, findet Frangoul-Brückner. „Wir haben dort ein 1:1 Modell des Grabes, wo der Besucher verstehen kann, wie groß es war.“ Und natürlich findet sich dort auch die berühmte Totenmaske von Tutanchamun.