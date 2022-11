Nach zwei Jahren Arbeit haben Forscher 2010 die Ursache für den überaus schlechten Gesundheitszustand von Tutanchamun herausgefunden. Nach einer DNA-Analyse präsentieren sie ihn als malariakranken, verkrüppelten Sohn aus einer Inzest-Beziehung. Seine Eltern – König Echnaton und eine namenlose weibliche Mumie, Younger Lady genannt, – waren leibliche Geschwister.

Der junge Pharao litt, ergab die Hightech-Analyse, an einer Knochennekrose, die zur mangelnden Blutversorgung des Knochens führte. Sein linker Fuß war deformiert

und muss ihm das Gehen sehr schwer gemacht haben. Dies erklärt, warum man in seinem Grab 130 Gehstöcke gefunden hat. Lebensbedrohlicher war die zweite Erkrankung, die die Wissenschafter festgestellt haben. Der deutsche Genetiker Carsten Pusch 2010 in einem Interview mit dem KURIER: