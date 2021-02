Bericht zeigt systematischen Missbrauch von EU-Geldern

Ungarn: Land für Freunde

Etwa in Ungarn, wo seit dem Beitritt 2004 Agrarsubventionen von rund 21 Milliarden Euro angekommen sind. Der Fall Mészáros sei ein Beispiel wie Betriebe mit Beziehungen zur Regierungsebene den Großteil der Mittel abgreifen. Lörinc Mészáros ist derzeit der größte Tycoon in Ungarn – und Viktor Orbáns Jugendfreunde.

In Ungarn gehen laut der Studie 70 Prozent der Gelder an die obersten 10% (die größten Grundbesitzer). Kleine und mittelständische Landwirtschaftliche Betriebe hingegen werden demnach „systematisch benachteiligt“.

Hunderttausende Hektar Land wurden nach 2011 an Freunde und Verbündete von Viktor Orbán verpachtet, die eigentlich gar keine Landwirte sind. Etwa Grundstücke, die früher dem Staat gehört haben, seien günstig an Orbáns Freunde und Familie verkauft oder verpachtet worden, so der Vorwurf.

Daniel Freund, deutsches Mitglied der EU-Grünen und ausgesprochener Orbán-Kritiker, nennt Ungarn ein „warnendes Beispiel, dass in anderen Mitgliedstaaten bereits Schule macht“. Unter der Regierung von Viktor Orbán seien „EU-Agrarsubventionen systematisch abgegriffen und an politische Günstlinge verteilt“ worden.

Die Berichte über Ungarn sind keineswegs neu. Schon seit Jahren werden von Oppositionellen, ehemaligen Fidesz-Mitgliedern, Journalisten und EU-Politikern Missstände im Agrar- und in anderen geförderten Bereichen angeprangert. Seit 2015 laufen Untersuchungen der EU-Betrugsbekämpfer in Sachen Missbrauch von Agrarfördergeldern. Die Regierung von Viktor Orbán hat sich seither immer wieder der Verantwortung entziehen können.