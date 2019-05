Betrug mit EU-Geldern: Die Aufdecker haben kaum eine Chance

Den Vorwürfen, dass EU-Fördermilliarden durch Betrug versickern, ging nun erneut der Europäische Rechnungshof nach. Mehr als 4.000 potenziell betrügerische Unregelmäßigkeiten wurden zwischen 2013 und 2017 in der EU ermittelt. 1,5 Milliarden Euro an Fördermitteln gingen so EU-weit verloren, schreibt der Rechnungshof in seinem am Donnerstag präsentierten Bericht. Drei Viertel dieser Gelder stammen aus dem sogenannten Kohäsionsfonds: Aus diesem werden Maßnahmen finanziert, um regionale Ungleichheiten in der EU aufzuheben.

Dabei spürte die Behörde allerdings nicht den konkreten Betrugsfällen nach. Sie nahm vielmehr die nationalen Behörden der EU-Staaten unter die Lupe. Denn diese sind zuständig für die Verhinderung, Aufdeckung und Ahndung von Betrug. Düsteres Fazit des Rechnungshofes: „Die Bemühungen der EU-Mitgliedsstaaten zur Bekämpfung von Betrug bei den Kohäsionsausgaben reichen nach wie vor nicht aus.“