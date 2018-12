EU-Förderungen: Ab 2021 gibt es weniger Geld aus Brüssel

Die Sondersituation des Burgenlandes als ehemaliges Ziel-eins-Gebiet, das an drei „weniger entwickelte“ Regionen angrenzt, will Illedits für ein Mehr an Förderungen nutzen. Im Ausschuss der Regionen spricht man sich einhellig für die Kohäsionspolitik aus, die den Rückstand einzelner Gebiete ausgleichen soll. Das Burgenland ist mit 68 Prozent des durchschnittlichen EU-Bruttoinlandsprodukts als Ziel-eins-Gebiet gestartet, im Moment habe man mit 91 Prozent des EU-BIP bis 2020 den Status einer „Übergangsregion“: „Die Erhaltung des Status haben wir erreicht, nur der formale Beschluss fehlt“, sagt Illedits.