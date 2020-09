Kommission vs. Ungarn: EU-Geld ist Prinzipsache

Der Mittwoch stand in Brüssel ganz im Zeichen der Rechtsstaatlichkeit. Denn auch die EU-Kommission stellte das Grundprinzip in den Fokus. Vizekommissionspräsidentin Věra Jourová (Bild ganz oben) und Justizkommissar Didier Reynders stellten den erwarteten Bericht über die Rechtsstaatlichkeit in den 27 EU-Staaten vor, in dem insbesondere Ungarn und Polen – die sich intensiv gegen den oben erwähnte Rechtsstaatlichkeitsmechanismus gestemmt hatten – ein schlechtes Zeugnis erhielten. „Ernsthafte Bedenken“ gebe es dort in Sachen Unabhängigkeit der Justiz, abgeschwächt aber auch in Bulgarien, Rumänien, Kroatien und der Slowakei.

Im Falle Ungarns kritisiert die Kommission, dass die Vielfalt der Medien einem hohen Risiko ausgesetzt sei. Unabhängige Medien würden systematisch behindert und eingeschüchtert. Im Kampf gegen Korruption und bei der Regulierung von Lobbyismus gebe es Mängel – alles bekannte und mehrfach artikulierte Vorwürfe. Doch genau weil sich bisher andere Instrumente zum Kampf dagegen nicht bewährt haben, drängen mehrere EU-Staaten auf den Mechanismus. Auch Österreich. Gegen Ungarn und Polen laufen wegen mutmaßlicher Verletzung von EU-Grundwerten Verfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge - diese kommen aber kaum voran.

Infight mit Orbán

Zwischen Werte-Kommissarin Jourová und Ministerpräsident Viktor Orbán hatte es schon am Tag zuvor einen Schlagabtausch gegeben. Jourová hatte bemängelt, dass in ungarischen Medien kaum noch Kritik an der Regierung möglich sei und Orbán eine „kranke Demokratie“ aufbaue. Und Orbán? Der starke Mann in Budapest lässt solche Angriffe für gewöhnlich nicht einfach vorüberziehen. Er forderte die Vizepräsidentin der Kommission in einem Brief zum Rücktritt auf.