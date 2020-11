EU-Rechtsstaatlichkeit: Warum Orbán die Klausel persönlich nimmt

Denn seine Entourage hat von seinen vergangenen zehn Regierungsjahren mächtig profitiert. In diesen Jahren ging ein Großteil der EU-Fördergelder an Firmen seiner Vertrauten. Die Vergabe von EU-Geldern wird in Ungarn direkt vom Büro des Premierministers beaufsichtigt. Oftmals entsprechen die Projekte der begünstigten Firmen fast 1:1 den Anforderungen der Vergabe.

Traurige Bekanntheit erlangte die Firma Elios Innovatív Ltd von Viktor Orbáns Schwiegersohn István Tiborcz. 2010, als das Energieunternehmen erst ein paar Monate alt war, gewann es den öffentlichen Auftrag, in der südungarischen Kleinstadt Hódmezővásárhely die Straßenbeleuchtung zu erneuern. Der dortige Bürgermeister, János Lázár, stieg wenig später zu einem wichtigen Mitglied der Orbán-Regierung auf. Und die Firma des Schwiegersohns Tiborcz gewann in den kommenden vier Jahren Aufträge in der Höhe von 43,7 Millionen Euro. Die EU-Anti-Betrugsbehörde OLAF wurde eingeschaltet und entdeckte „Unregelmäßigkeiten“, die laut einem Bericht an „organisiertes Verbrechen“ erinnerten. Sie leitete die Bedenken an die ungarische Staatsanwaltschaft weiter.

Diese schloss den Fall – aus Mangel an Beweisen.