Hört doch auf mit dem: "Das gibt's nur bei uns"!

Es gibt da einen Satz, den ich auf Heimatbesuchen nicht mehr hören kann. "Das kann's nur bei uns geben!", hört man am Balkan immer wieder Verwandte, Freunde und Bekannte kopfschüttelnd sagen. Dabei beziehen sie sich meist auf politische Ungereimtheiten, Ungeschicklichkeiten, Skandale, die es in dieser Region leider Gottes en masse gibt. Aber warte mal, nur in dieser Region? Politikskandale? Da klingelt's doch - gerade jetzt - auch bei der/dem in Österreich Lebenden!

Was den Menschen am Balkan fehlt, ist der Blick über den Tellerrand. Denn seit den Kriegen in den 1990ern hat man sich innerhalb der eigenen Grenzen von anderen abgesondert, oder wie man dort selbstkritisch zu sagen pflegt: sich mit seinesgleichen einzäunen lassen - wie Schafe. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es keine Berührungspunkte zwischen den Nachkriegsgenerationen gibt. Die nach den Kriegen neu gezeichneten Grenzen sind somit nicht nur auf den Karten, sondern auch in den Köpfen vorhanden. Das Unter-sich-sein lässt den Nationalismus und folglich auch die ethnischen Gräben wachsen.