Was ist die Antwort auf "wo kommst her", wenn ich nicht in Wien bin?

Das ist zugegebenermaßen auch nicht einfach, denn dieser ist ein Mischmasch, aus dem verschiedene Einflüsse herauszuhören sind. Wen wundert's, denn: Geboren in einem Land, das Jugoslawien hieß, gesegnet mit der Muttersprache, die Serbokroatisch bzw. Kroatischserbisch (offiziell musste man beide Versionen verwenden - damit sich ja keiner benachteiligt fühlt!) hieß - und einem Sprachfehler. Ja, ich kann das R nicht rollen. Im deutschsprachigen Raum ist das kein Big Deal, aber in einem Land, in dem das R so schön gerollt wird wie der Burek-Teig, sehr wohl.

Neuerliche sprachliche Anpassung

Kriegsbedingte Lebensphase, die unverhofft sechs Jahre lang dauerte, erweiterte meine Sprachkenntnisse um das bereits erwähnte Ruhrpott-Deutsch. Es folgte die Heimkehr und Matura in einem Land, das nun Bosnien-Herzegowina hieß, in einer Sprache, die nicht mehr Serbokroatisch, sondern Bosnisch hieß und drei Jahre Studium in eben dieser Sprache, die zwar anders hieß, aber gleich klang. Bedingt durch die Nachkriegs-Perspektivlosigkeit ging es wieder retour in den deutschsprachigen Raum zurück. Die erste Erkenntnis: Das Deutsch in Wien war mit demjenigen in Pott nicht wirklich verwandt. Eine neuerliche sprachliche Anpassung musste also her.