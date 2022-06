Das blanke Entsetzen in seinem Blick war nicht gespielt. Amir packte es einfach nicht, dass ihm sein Türsteher-Kollege soeben gestanden hatte, KEIN Besitzer eines BMWs zu sein. Zuvor hatten sie sich gelangweilt - das Lokal mit den pubertierenden "Goths" brauchte einfach keine Türsteher - über Autos unterhalten. Der bullige Amir, Sohn einer Österreicherin und eines Ägypters, wollte wissen, was der schlaksige neue Kollege für ein Auto fährt. "Mitsubishi" lautete dessen Antwort, die seinen Mund klaffen und eine Frage stellen ließ, die sein Gegenüber noch so oft hören sollte: "Du hast keinen BMW?! Was bist denn Du für ein Jugo?!"

Ob Amir an diesem Tag die Erkenntnis gewonnen hat, dass jemand, der in seinem Familiennamen die Endung -ić trägt, nicht zwingendermaßen einen BMW besitzen muss? Eher nicht. Denn Amir war in seiner Welt von kahlgeschorenen jungen Männern mit stählernen Körpern umgeben, die in der Nacht vor Lokalen potenzielle Unruhestifter abschreckten und untertags die Felgen ihrer tiefergelegten Karossen polierten. Dass ich dieses Klischee nicht bediente, verunsicherte ihn noch mehr als die Tatsache, dass ich über meinem nicht sonderlich muskulös gebauten Oberkörper ein weites schwarzes H&M- und kein enganliegendes Bodybuilder-Leiberl trug - und ein Student war.