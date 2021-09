Es ist verdammt kompliziert: Das "Jugo"-Einmaleins

Was ist eigentlich in Bosnien los?

Eines vorweg: Bosnien heißt eigentlich Bosnien und Herzegowina. Nur aus Platzgründen kürzen etwa die Medien den langen Landesnamen ab. Seit dem Kriegsende Ende 1995 ist dieses Land in zwei sogenannte Entitäten aufgeteilt: Föderation Bosnien und Herzegowina und Republika Srpska. In der Föderation, die zusätzlich in zehn Kantone unterteilt ist, leben die Bosniaken (Moslems), die bosnischen Kroaten sowie eine Minderheit bosnischer Serben. In Republika Srpska leben die bosnischen Serben, die Bosniaken und die bosnischen Kroaten stellen hier die Minderheiten dar.

Warum ausgerechnet die Bosniaken und die bosnischen Kroaten in einer Föderation leben? In dem drei Jahre lang andauernden Krieg waren diese zwei ethnischen Gruppen Verbündete. Sie fanden allerdings nicht gleich zu Kriegsbeginn zueinander, sondern bekriegten sich 20 Monate lang in einem Konflikt, der oft als "Krieg im Kriege" bezeichnet wird. Dieser spielte sich in Zentralbosnien ab.