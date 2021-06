Warum Tito auch 41 Jahre nach seinem Tod die Geister spaltet

Ob Mark Zuckerberg eine Ahnung hat, was am 4. Mai 1980 um 15:05 Uhr passiert ist? Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Seinen Mitarbeitern wird aber nicht entgangen sein, dass alle Jahre wieder am 4. Mai die Facebook-User in einem bestimmten Teil Südosteuropas besonders aktiv sind. Und ihre Timelines mit Bildern eines sonnengebräunten Herrn in schicker, weißer Uniform überfluten.

Josip Broz lautet der Name dieses Mannes, den die breite Öffentlichkeit unter seinem prägnanten Spitznamen Tito in Erinnerung behalten hat. Am besagten 4. Mai vor mittlerweile 41 Jahren, um eben 15:05 Uhr, hat der charismatische Staatsmann, der Jugoslawien weltweit salonfähig gemacht hatte, in einem Krankenhaus in Ljubljana seinen letzten Atemzug getätigt.

Tito ist unter den Völkern, die unter seiner Obhut in einem Staat gelebt haben, höchst umstritten. Während die einen ihm immer noch nachweinen, werfen ihm die anderen Tyrannei vor. Im KURIER-Interview erklärt Dr. Armina Galijaš, die als Assistenzprofessorin am Zentrum für Südosteuropastudien der Universität Graz arbeitet, den Kult um diese schillernde Persönlichkeit.