Skandal in Bosnien: Am Wahltag 80 Personen plötzlich "erblindet"

Die zu Beginn des Monats abgehaltenen Parlamentswahlen in Bosnien und Herzegowina haben zumindest ein Nachspiel. Wie die bosnischen Medien berichten, seien in einem Wahllokal im Dorf Čengić bei Bijeljina über Nacht 80 Menschen "erblindet". Hinter diesem Phänomen wittert die Opposition einen Wahlbetrug, seien die "plötzlich Erblindeten" doch auf Hilfe bei ihrer Stimmabgabe angewiesen.

Brisant macht das Ganze die Tatsache, dass die Bescheinigung, dass diese 80 Wählerinnen und Wähler blind sind, von der Direktorin des Krankenhauses in Bijeljina, Danijela Đukin, unterzeichnet worden sein sollen. Diese ist ein Mitglied der in Republika Srpska regierenden Partei SNSD und hat sich als Kandidatin für das Abgeordnetenhaus von Bosnien und Herzegowina aufstellen lassen. Während der Wahlkampagne hat sie mit einem Auftritt virale Bekanntheit erlangen können, als sie dem Publikum riet, sie sollen ihren Parteichef Milorad Dodik wählen, "wenn sie in den kommenden Jahren etwas zu essen haben wollen".