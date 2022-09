Wahlkampf in Bosnien: Bürgermeister weiht einen neuen Lift ein

Man stelle sich einfach vor, Michael Ludwig stünde da, unter einer Schar von Luftballons, schneide feierlich das Band durch - und der Anlass ist die Einweihung eines neuen Lifts im AKH. Schwer vorstellbar? Wohl wahr.

In anderen, wohl bemerkt unterentwickelten, Ländern sind solche Anlässe Realität. Akut werden sie in der Regel dann, wenn irgendwelche Wahlen bevorstehen. Das ist in Bälde in Bosnien und Herzegowina der Fall. Dort stehen nämlich Anfang Oktober Parlamentswahlen an, was diverse Politiker auf teils skurrile Ideen bringt.