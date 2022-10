Nach Wahlen: Bosnien erlebt Veränderungen - wohl nur scheinbar

„Die Rochaden im Präsidium täuschen darüber hinweg, dass die nationalistischen Parteien SDA, HDZ und SNSD (bosniakische, kroatische und serbische Nationalistenparteien, Anm.) dennoch das Rennen um die Plätze im Parlament gewonnen und somit weiterhin das Sagen haben“, betont Galijaš.

Für einen Paukenschlag sorgte ein Deutscher. Der internationale Bosnien-Beauftragte Christian Schmidt verlautbarte just am Wahltag die längst angekündigten Änderungen des Wahlgesetzes. „Das war symptomatisch: An einem Tag, an dem Demokratie gefeiert werden sollte, drängt Schmidt im Alleingang ein Gesetz auf, das im Parlament nicht abgesegnet wurde“, sagt Galijaš. Die EU erwarte von Bosnien demokratisches Verhalten, ihr Abgesandter zeige es aber nicht vor, so Galijaš. Sie warnt: „Die Schwächung der Demokratie verstärkt die ethnische Problematik.“

Die vor den Wahlen von vielen prognostizierte Erhaltung des Status quo dürfte also bosnische Realität bleiben.