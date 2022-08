Der internationale Bosnien-Beauftragte Christian Schmidt hat mit einem Wutausbruch für Aufsehen gesorgt. Bei einem Besuch in der bosnischen Kleinstadt Goražde polterte der 64-Jährige am Mittwoch: "Rubbish, full rubish. I am rid of this." (in etwa: "Unsinn, völliger Unsinn. Ich habe genug davon.").

Schmidt fuhr fort: "Ich habe diese Situation satt. Jeder gibt jedem die Schuld. Freunde, so kommt man nicht nach Europa!" Aufnahmen des wild gestikulierenden Deutschen, der vollkommen die Contenance verlor, machten im Internet die Runde.