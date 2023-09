Wien bis Vorarlberg: Die schönsten Wanderwege für den Herbst

8. Auf dem Normalweg zum Zirbitzkogel (ST)

Länge: 10 Kilometer

Dauer: 5 Stunden

Höchster Punkt: 2.396 m

Start: Tonnerhütte/Mühlen

Der Zirbitzkogel, höchster Gipfel der Seetaler Alpen, liegt an der Grenze zwischen Murtal und Kärnten und ist sehr markant. Deswegen ist als Ausflugsberg sehr beliebt, obwohl er sich durchaus auch als Ausgangs-/Endpunkt für mehrtägige Wanderungen eignet. Die Hütte am Gipfel (offiziell: Helmut-Erd-Schutzhaus, auch nach September im Winter an schönen Tagen offen, siehe: www.zirbitzkogel.at) bietet fantastische Rund-Panoramarblicke.