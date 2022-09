Pilgern im Herbst: Drei Routen in Österreich

Der Jakobsweg im Weinviertel

Den Klassiker der Pilgerwege, den Jakobsweg, findet man nicht nur in Spanien in Richtung Santiago de Compostela, sondern auch im Weinviertel. Entgegen geläufiger Vorstellungen gibt es viele Jakobswege, die ein weitverzweigtes Netz in Europa bilden. 153 Kilometer lang ist die Strecke in Niederösterreich von Drasenhofen bis Krems an der Donau. Der Weg führt durch Kellergassen und über Weinberge. Winzerfeste, wie in Poysdorf, laden zur Zeit der Weinlese zur Rast bei einem Glas Wein ein. Die Strecke wird von den typischen Jakobsmuschelsymbolen am Wegrand markiert. jakobsweg-weinviertel.at

Weitere Pilgerwege in ganz Österreich findet man unter pilgerwege.at