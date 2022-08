Waldviertel, wo es noch richtig wild zugeht

Und genau dabei will Schickhofer helfen. Dafür muss man nicht einmal Tausende Kilometer reisen, oft liegt die wilde Natur fast vor der Haustür – etwa im Waldviertel auf steilen Hängen und Felsfluren, in Bachgräben, entlang der Ufer, in moorigen Senken oder Schluchten.

In die Schlucht am Großen Kamp bei Rappottenstein führt Schickhofer seine Begleiter am nächsten Tag. Touristenströme gibt es hier keine, nur wenige Wanderer kommen vorbei. „Ich habe die Schlucht entdeckt, als ich als Teenager auf einem meiner Streifzüge durch den Wald war. Hier habe ich campiert“, blickt er zurück.