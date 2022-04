Unterwegs im Urwald vor der eigenen Haustür

Matthias Schickhofer war schon in vielen Urwäldern, in Rumänien, Schweden, der Slowakei. Aber keiner hat es dem Umweltschützer und Fotografen so angetan wie der vor seiner Haustür. In seinem neuen Band „Wildes Waldviertel“ zeigt er seinen Lesern bildreich die urtümliche Schönheit unberührter Natur mitten im Waldviertel.

Dass dort noch echte Urwälder zu finden sind, mag man zunächst anzweifeln. Zu bezähmt sieht die Landschaft in weiten Teilen aus. Steinterrassen haben die steilen Hügel gebändigt, die Landwirtschaft hat Moore trockengelegt, Großgrundbesitzer alte Mischwälder gerodet. Aber Schickhofer weiß genau, an welchen Plätzen die Natur bis heute von Menschenhand unberührt geblieben ist.

Eine seiner Lieblingswanderrouten durch das Waldviertel ist der Bärentrail. Den Namen hat die Strecke nicht von frei herumstreunenden Bären, sondern von ihrem angrenzenden Refugium. Gleich am Beginn des Trails liegt der Bärenwald Arbesbach. Das Projekt des Tierschutzvereins Vier Pfoten rettet Bären in Not aus Zirkussen, Zoos und Privathaltung.

Aktuell treiben sich drei der großen Tiere auf dem 14.000 Quadratmeter großen, eingezäunten Areal herum. Besucher können mit Glück einen Blick auf sie erhaschen, aber nicht immer sind die Bären in Stimmung. Sie erklettern lieber die Bäume. In deren Ästen befestigen die Betreuer von Vier Pfoten allerlei Obst. Es soll den 300 Kilogramm schweren Waldbewohnern schließlich nicht langweilig werden.