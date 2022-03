Radtour im französischen Luberon: Um die Bergkette

Moment mal, wie Südfrankreich sieht das jetzt aber nicht mehr aus. Kurz scheint es vielmehr so, als hätte man sich während eines Wimpernschlags um Tausende Kilometer verfahren. Denn wie die Felsen, Hügel und eigenartigen Steinformationen im frühsommerlichen Sonnenlicht in Rot, Gelb, Orange förmlich aus der Landschaft strahlen, könnten sie sich auch irgendwo in den USA, vielleicht in Arizona, befinden.

Doch weit gefehlt! Bei den außergewöhnlichen Felsen handelt es sich um die ehemaligen Ockerbrüche im südfranzösischen Roussillon – und um einen Zwischenstopp auf der Radtour durch die Provence und die Gebirgskette Luberon. „Hier gibt es ein großes Netz an ausgeschilderten Radwegen, um die fünfhundert Kilometer mittlerweile“, sagt Guide Dorothée Genin von der Radtourismus-Vereinigung „Vélo Loisir Provence“.

Der erste Abschnitt der Radtour führt durch die Gegend nördlich des rund sechzig Kilometer langen Bergrückens – vorsichtshalber auf E-Bikes. Der Weg wird zwischendurch mal hügeliger und steiler, vor allem aber radelt man mitten durch die Bilderbuch-Provence. Während sich oft die Luberon-Berge ins Panorama schieben, geht es über schmale Straßen und durch eine leicht hügelige Landschaft, vorbei an knorrigen Olivenbäumen, Weinreben, Pinien und Zedern. Entlang der Straße bieten Bauern an Ständen Kirschen, Erdbeeren, Spargel und andere Obst- und Gemüsesorten an. Viele Blumen sorgen für intensive Farbspritzer im Grün. Die Farbe, mit der sämtliche Südfrankreich-Klischees eingepinselt sind, strahlt im Juli: das Lila des Lavendels.